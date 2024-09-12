На площади Пименова в Новосибирске будет временно прекращено движения транспорта

В Новосибирске будет временно ограничено движение транспорта на участке от ул. Кирова, 27 до ул. Кирова, 29.

Ограничение будут действовать завтра, 13 сентября, с 8:00 до 19:00.

Это связано с подготовкой и проведением X Международного фестиваля «Книжная Сибирь». Мэрия города просит водителей быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.

Стоит отметить, что в программе «Книжной Сибири» в этом году заявлено более 100 мероприятий. В течение трех дней участниками фестиваля станут не менее 5000 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске временно закрываются проезжие части в двух районах.