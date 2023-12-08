На головы жителей Новосибирской области могут упасть ступени ракеты

Жителей Убинского района Новосибирской области предупредили о том, что на территории Убинского района могут упасть части ракеты «Союз-2-1б». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал района.

Старт носителя запланирован на 16 декабря. Также есть резервные даты с 17 по 19 декабря.

— В этот период возможно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района, — говорится в сообщении.

Местных жителей попросили воздержаться от походов в лес в указанный период.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработана на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У» с применением усовершенствованных жидкостных ракетных двигателей. Всего с 27 декабря 2006 года по 25 ноября 2023 года выполнены 67 пусков.

Ранее редакция сообщала о том, что состоялся запуск ракеты с символикой Новосибирска.