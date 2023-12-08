Новосибирский производитель овощей в три раза ускорил упаковку продукции

ОПХ «Дары Ордынска» – один из крупнейших производителей овощей в регионе, на полях в Ордынском районе выращивают картофель, капусту, морковь, свёклу, зерновые и зернобобовые культуры. Годовой объём выпуска продукции ­около 24 тысяч тонн. Овощи поставляются в крупные торговые сети области и соседних регионов, а картофель – компании PepsiCo, которая выпускает чипсы Lay’s.

В хозяйстве проанализировали технологический процесс от закупки семян и удобрений до реализации готовой продукции. Оптимизацию сотрудники хозяйства вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО начали с сортировки и упаковки овощей. Внедрение бережливого производства дало значительные результаты: за полгода выработка каждого из сотрудников выросла в три раза – с 37 до 166 килограммов в час, а время сортировки и упаковки овощей сократилось на 50 часов (с 450 до 400).

«На этапе диагностики мы выявили много проблем и потерь, которые в повседневной работе не замечали. Например, не обращали внимания на то, что рохлю по старому полу с трудом перемещали три человека, а сейчас с этим легко справляется один работник. Количество сотрудников у нас не сократилось, а эффективность добавилась, значит, не нужно будет нанимать большое количество временных рабочих», – говорит директор ОПХ «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

Во время оптимизации производства сотрудникам цеха фасовки улучшили условия труда: реконструировали полы и отремонтировали лифт. На рабочих местах операторов наведен порядок, а сортировка продуктов, фасовка, взвешивание и укладка паллет теперь проходит по прописанным стандартам.

В хозяйстве разработали новую организационную структуру, ввели KPI для руководителей, в штат приняли сотрудников на ключевые должности в каждой бригаде, а также карщиков и грузчиков.

Кроме того, на сортировке и упаковке овощей оптимизировали движение продукции, переставив рохли, паллеты и сырье. В результате лишние передвижения сотрудников и перемещения материалов сократилось больше чем на две трети (на 580 метров).