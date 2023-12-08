Сибирячка по фальшивым документам пристроила ребёнка в гимназию в Новосибирске

В Новосибирске после прокурорской проверки возбудили уголовное дело за использование фальшивых документов при устройстве ребёнка в Гимназию №10.

— Преследуя цель обучения своего ребёнка в этом образовательном учреждении, при подаче документов женщина представила поддельное свидетельство о постановке на учёт по месту пребывания по микроучастку, закреплённому за МАОУ Гимназия 10. На основании этого документа ребёнок был зачислен в образовательную организацию, — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «использование заведомого поддельного официального документа», пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит школу под Новосибирском, где порезали семиклассницу.