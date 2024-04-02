Специальный раствор для предупреждения лесных пожаров разработали в Новосибирске

Миннауки и Минприроды Новосибирской области работают над экспериментальным составом для предупреждения природных пожаров.

— Это особенно актуально для болотистой местности и зон примыкания лесов к жилому фонду, — пояснил на оперативном совещании в правительстве министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.

По его словам, сейчас препарат проходит сертификацию в научных учреждениях. Работа по его применению будет продолжена при поддержке научного сектора.

Как рассказал редакции руководитель проекта «Биомаген» (Разработчики препарата. — Ред.) Андрей Агафонов, препарат для предотвращения и тушения лесных и природных ландшафтных пожаров был разработан компанией совместно с Всероссийским НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, в 2014 году. В 2023 году работы по проекту возобновились.

— Мы подкопили материальную базу, за свой счет, без привлечения госфинансирования, провели все необходимые работы, сертификацию, закупили оборудование и запустили промышленный выпуск препарата в Новосибирске и на площадке в Бишкеке (Киргизия), — говорит Андрей Агафонов. — Расчетная мощность выпуска — 4,8 тысячи тонн в год. Пока работаем по предзаказам. Сегодня у нас есть заказ на 100 тонн на киргизском предприятии и на 44 тонн в Новосибирске — из Ростовской области. Все — от госучреждений. Возможно, поступит заказ от Новосибирской области. Если Минприроды региона взяли хотя бы 20 тонн, то для нас это было бы нормально.

В перспективе, по словам собеседника Infopro54, продукция предприятия может заинтересовать власти Алтая, Кемеровской и Томской областей, где высока вероятность возникновения пожаров. Также новосибирцы рассчитывают на министерства ЖКХ, на балансе которых есть природные территории.

— В тесном сотрудничестве с СибНИА им. Чаплыгина разрабатываем авиационное применение раствора. Раствор также наносился с помощью установок для обработки лесов от шелкопряда и сельхозтехники для внесения жидких удобрений. Практика показала, что его можно использовать как для предупреждения, так и при тушении пожаров. К примеру, пожарная машина сделает за водой 10 рейсов, а с нашим препаратом понадобится 1 рейс, — говорит Андрей Агафонов. — То есть даже при увеличении затрат на борьбу с пожарами он экономически эффективен.

Источник Infopro54 в Минприроды Новосибирской области отметил, что в 2014 году, когда препарат рассматривался, ключевым вопросом его применения была финансовая составляющая.

— Мы просчитывали, сколько потребуется на обработку приобской боровой зоны, где расположены реликтовые леса, а также районы болот. Это были большие деньги, а с эффективностью возникали вопросы, — пояснил собеседник редакции. — Кроме того, для превентивной обработки территории нужно было соблюдать определенные условия, как при обработке лесов от клещей: безветренная солнечная погода и отсутствие дождей после обработки в течение трех дней. Именно поэтому в 2014 году препарат не пошел. Хотя, если учесть количество ландшафтных пожаров в регионе, использование таких препаратов помогло бы более эффективно бороться с возгораниями.

— Сейчас выпускаем пробные партии и закупаем оборудование для организации промышленного производства, — говорит собеседник Infopro54.

Кстати, Андрей Агафонов отметил, что на основе вещества, используемого для предотвращения и тушения лесных пожаров, компания также разработала гранулы, которые можно использовать для предотвращения возгорания на мусорных полигонах.

Напомним, для Новосибирска проблема пожаров на полигонах утилизации твердых коммунальных отходов крайне актуальна. С такими термоточками редко удается справиться за один день, а роза ветров несет едкий дым на город.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в регионе были зарегистрированы 734 термоточки. Ущерб от лесных пожаров превысил 21 млн рублей.