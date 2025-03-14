На «Госуслугах» появилась новая функция для иностранных граждан

МВД России объявляет о запуске новой функции на портале Госуслуг — возможности постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания у граждан Российской Федерации.

Теперь иностранные граждане могут в электронном виде отправить уведомление о месте своего пребывания в территориальный орган МВД России.

— От собственника жилья требуется лишь согласовать в личном кабинете на портале Госуслуг направленное иностранцем уведомление и таким образом подтвердить факт его проживания на своей жилплощади, — сообщает ведомство.

После согласования уведомление будет автоматически отправлено в информационные системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Пользователи сервиса смогут отслеживать статус оказания услуги.

Сотрудники внутренних дел проверят корректность предоставленной информации и примут решение о постановке иностранца на учет по месту пребывания.

Эта мера направлена на облегчение обязательной процедуры постановки на миграционный учёт для граждан и значительное сокращение времени, необходимого сотрудникам полиции для обработки полученной информации.

Ранее редакция сообщала о том, что СОБР устроил облаву на мигрантов на складе Ozon в Новосибирске. Из 613 работников девять человек доставили в полицию.