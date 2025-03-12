СОБР устроил облаву на мигрантов на складе Ozon в Новосибирске

Визит силовиков на склад Ozon под Новосибирском оказался для его работников неприятной неожиданностью. Сотни человек готовились уехать домой, шла пересмена, когда автомобили силовиков оперативно миновали КПП.

Бойцы СОБРа устремились к главному входу склада, по пути разворачивая обратно гостей из ближнего зарубежья. Увидев людей в форме, иностранные специалисты засуетились. Мигранты стали имитировать бурную деятельность, пытаясь спрятаться за громадными коробками, но безуспешно — самых юрких под руки вывели в холл.

Среди тысячи человек большей частью оказались мигранты. Уже по традиции они «забыли» русский язык и перешли на свой родной.

Некоторые заметались по сторонам, выпрашивая отпустить их в туалет или раздевалку якобы за документами. Правоохранители догадались, что иностранцы пытаются прорваться к запасному выходу. Однако и он был заботливо оцеплен.

Как сообщил с места событий корреспондент VN.ru, документы задержанных проверяли сотрудники Управления по вопросам миграции, центра «Э» и военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.

— Невнятными фразами мигранты старились объяснить отсутствие прописки, патента на работу, а новые граждане России — постановки на воинский учет. Некоторые, посмелее, честно отвечали, что служить не имеют желания, — поделился журналист.

Всего правоохранителями были проверены документы у 613 человек, 28-и из них вручили повестки в военкоматы. Еще девять ценнейших для российской экономики специалистов доставили в отдел полиции для разбирательства и решения вопроса о принудительной высылки из России.

Напомним, это не первый визит силовиков на склады маркетплейсов. Так, 26 февраля люди в погонах нагрянули в торговые склады Wildberries, расположенные на улице Петухова. Выяснилось, что мигранты здесь не только работают целыми семьями, но и проживают всем составом. В полной антисанитарии, царящей в помещениях, находятся их пожитки и спальные места.

— Мигранты — дешёвая рабочая сила. Работодатели их привлекают и те работают сразу целыми семьями. Спальные места, кухни, везде, естественно, грязно. Некоторые проживают в России с начала СВО. Есть те, кто получил гражданство, но на воинский учёт даже и не думали вставать. Многие мигранты уверяют, что не понимают русский язык, не умеют считать и писать, но на самом деле это далеко не так, — заверили правоохранители.

Из 64-х приезжих 22 были под конвоем доставлены в военкомат для постановки на воинский учёт.

Ранее редакция сообщала о том, что проживающие в новосибирской области мигранты пожаловались Уполномоченному по правам человека на «беспредел» силовиков, которые выявляют среди них нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.