На ипподроме в Новосибирске стартовал 121 беговой сезон

11 мая на Новосибирском ипподроме стартовало открытие 121-го летнего бегового сезона. Состоялось семь заездов.

По данными регионального Минсельхоза, разведением лошадей в Новосибирской области занимается более 300 сельхозтоваропроизводителей. Среди них 190 сельскохозяйственных организаций, 128 крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Племенная база коневодства представлена 2-мя племенными репродукторами, в которых содержится 134 голов лошадей русской рысистой и советской тяжеловозной породы.

Новосибирский ипподром (входит в АО «Росипподромы») является старейшим ипподромом за Уралом. Здесь обустроена всепогодная беговая дорожка, которая является одной из самых скоростных в Сибирском федеральном округе. Ежегодно на ипподроме проходят конноспортивные соревнования и испытания лошадей верховых и рысистых пород.

Ранее редакция сообщала, что четыре года подряд сокращается поголовье в молочном животноводстве Новосибирской области.