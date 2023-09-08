Центр общественного наблюдения за выборами губернатора начал работать в Новосибирске

В Новосибирске начал свою работу центр общественного наблюдения за выборами губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Центр расположен в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени Крячкова (НГУАДИ).

Внутри создано 38 рабочих мест для общественных наблюдателей, смонтирована большая видеопанель. Благодаря системе видеонаблюдения можно вести качественный мониторинг того, что происходит на избирательных участках.

Центр будет на протяжении всех дней выборов. Время его работы − с 08:00 до 20:00.

Напомним, что сегодня уже проголосовали три кандидата в губернаторы: Владислав Плотников, Андрей Травников и Евгений Лебедев.

Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. За этот пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

В первый день голосования открылось 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора.

Ранее редакция сообщала о том, что Евгений Лебедев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области.