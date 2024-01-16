На качество содержания трассы «Байкал» пожаловались перевозчики из Новосибирска

В «Сибирскую ассоциацию автомобильных перевозчиков» (СААП) поступили письма от перевозчиков, которые жаловались на качество уборки федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области и Республики Бурятия. В частности, на обледенение дороги. Ассоциация направила обращение бизнес-омбудсмену по Новосибирской области обращение.

— Всё началось с аварии, в которую в ноябре попал грузовик одной из компаний ассоциации рядом с тем самым посёлком Бабушкин. Из-за гололёда наполовину вылетел в кювет, — пояснили Infopro54 в пресс-службе СААП. — Сегодня мы получили письмо от бизнес-омбудсмена. Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Ространснадзора по СФО провело проверки и выявила обледенение дорожного полотна на 170 км участка дороги «Байкал» в Иркутской области и в районе городского поселения Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия в 176 км от Улан-Удэ.

В итоге Ространснадзор вынес в адрес руководства ФКУ «Южный Байкал» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к содержанию федеральных трасс.

— Ространснадзор предписание выписал в конце декабря. Видимо, официально бумаги долго шли от них к омбудсмену, от него нам. Поэтому только сейчас нам пришло, — добавила в пресс-службе СААП.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе под Новосибирском.