Экс-сотрудник ТрансКонтейнера получил 5 лет за коммерческий подкуп в Новосибирске

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику отдела продаж транспортных услуг филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге. По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры он обвинялся в получении коммерческого подкупа в сумме свыше 4 млн рублей.

Как выяснил суд, эти деньги он получил с 2018 по 2022 год. Представитель компании сообщал информацию об изменении тарифов на услуги определенному кругу юрлиц, которые получали конкурентные преимущества перед другими участниками рынка.

Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в 2023 году объем перевозки грузов по железной дороге в Новосибирской области вырос на 15%. Самый большой прирост показали перевозки каменного угля, нефти и нефтепродуктов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску.