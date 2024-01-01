Новое гастропространство появится в январе в Новосибирске

Открытие нового гастропространства на левом берегу запланировано на вторую декаду января. Проект «Фуд-холл 6/1» создан в рамках реконцепции ТРК «Калейдоскоп». Как отмечают в компании, на площадке будет представлено около 30 кухонь мира: гавайские поке, сочные ребра, вьетнамское фо бо, мексиканские тако, мидии и т.д. В настоящее время в «Калейдоскопе идет финальная отделка гастропространства.

Площадь фуд-холла составит около 3 тыс. кв. метров.

— Партнером по созданию одного из крупнейших гастропространств в Новосибирске выступает ведущий оператор фуд-холлов в России, компания Eat Market в лице управляющей компании Market Liner. «Фуд-холл 6/1» станет первым сетевым гастрономическим фуд-холлом в Новосибирске, — сообщала пресс-служба торгового центра ТВК «Калейдоскоп» (входит в состав ООО «Левобережное»).

Также отмечалось, что после реконструкции в ТРК откроется развлекательный центр.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что торговые и бизнес-центры в Новосибирске ждет волна реконструкций.