На карантин закрыли классы в школах и группы в детсадах Новосибирска

90 групп в 54 детсадах Новосибирска и 23 класса в 8 школах закрыты на карантин. Всему виной ОРВИ.

— Закрытых полностью образовательных учреждений нет, — отметил на оперативном совещании в правительстве региона исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.

Стоит отметить, что на карантине остаются еще три школы в Новосибирской области.

На прошлой недели зарегистрировано 28,2 тысяч случаев ОРВИ, 418 случаев гриппа.

— Коечный фонд достаточен, — подчеркнула Константина Хальзова, министра здравоохранения Новосибирской области.

ОРВИ широко распространены среди детей и взрослых, в среднем дети болеют ими от трех до 10-12 раз в год, взрослые от одного до четырех раз в год. ОРВИ имеют высокую актуальность в связи с тем, что не имеют специфического лечения и способов специфической профилактики.

Ранее редакция сообщала о том, что бешенство обнаружили в двух населенных пунктах Новосибирской области.