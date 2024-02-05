На карантин закрыли классы в школах и группы в детсадах Новосибирска

90 групп в 54 детсадах Новосибирска и 23 класса в 8 школах закрыты на карантин. Всему виной ОРВИ.
— Закрытых полностью образовательных учреждений нет, — отметил на оперативном совещании в правительстве региона исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.
Стоит отметить, что на карантине остаются еще три школы в Новосибирской области.
На прошлой недели зарегистрировано 28,2 тысяч случаев ОРВИ, 418 случаев гриппа.
— Коечный фонд достаточен, — подчеркнула Константина Хальзова, министра здравоохранения Новосибирской области.
ОРВИ широко распространены среди детей и взрослых, в среднем дети болеют ими от трех до 10-12 раз в год, взрослые от одного до четырех раз в год. ОРВИ имеют высокую актуальность в связи с тем, что не имеют специфического лечения и способов специфической профилактики.
Ранее редакция сообщала о том, что бешенство обнаружили в двух населенных пунктах Новосибирской области.
Фото: freepik.com — freepik
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