Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе

Администрация Искитимского района объявила тендер на проектирование межрайонного комплекса по обработке отходов. Начальная цена контракта составляет 82,1 млн рублей. Работы должны завершиться к 30 июля 2027 года, а полный срок исполнения контракта — до 30 сентября 2027 года, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать проектную и рабочую документацию для объекта, который станет частью масштабной работы по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами в регионе.

Новый комплекс рассчитан на прием до 120 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. В его составе — несколько ключевых линий. Основной элемент — полуавтоматическая мусоросортировочная линия мощностью 120 тыс. тонн в год. Органическую часть отходов после сортировки направят на участок биокомпостирования мощностью не менее 42 тыс. тонн в год. Для крупногабаритных отходов (КГО) предусмотрят отдельный участок приема и переработки на 12 тыс. тонн в год. То, что не удастся переработать, («хвосты» сортировки), будет отправляться на участок захоронения мощностью не более 60 тыс. тонн в год.

Для размещения всех процессов на территории появятся десятки зданий и сооружений. В хозяйственной зоне построят административно-бытовой корпус, корпус сортировки с бытовой пристройкой, котельную, ремонтно-механическую мастерскую, гараж для техники, пункты контроля и учета — КПП, автомобильную весовую с диспетчерской и пункт радиационного контроля. Также предусмотрены пункт мойки и дезинфекции колес, склады для вторичного сырья, резервуары для воды, локальные очистные сооружения, подъездная дорога и ограждение по периметру.

Технологические участки будут работать по замкнутой цепочке. На участке сортировки ТКО отходы пройдут прием, разрывание пакетов, ручную и оптическую сортировку, грохочение и отбор легкой фракции. На участке биокомпостирования органический отсев превратят в техногрунт для изоляции мусора на полигоне. Участок захоронения оборудуют картами складирования, системой сбора фильтрата, прудом-испарителем и контрольно-наблюдательными скважинами.

Отмечается, что административно-хозяйственную и производственную зоны возведут в один этап. Зону захоронения отходов (карты) будут строить поэтапно — точное количество этапов определит проектная документация. Рекультивацию карт после заполнения выделят в отдельный этап.

Подрядчик обязан получить и передать заказчику положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также историко-культурной экспертизы при необходимости.

Стоит отметить, что при разработке проекта подрядчику необходимо будет учесть новые единые требования к объектам обработки, утилизации и размещения ТКО, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Они включают нормативы по извлечению вторичных ресурсов и обязательную организацию сбора фильтрата. Цена контракта фиксированная и включает все расходы на проектирование и сопровождение экспертиз. Доработка документации по замечаниям экспертных органов также осуществляется за счет подрядчика.

Ранее редакция сообщала, что более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область.