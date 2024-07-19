На круглом столе эксперты обсудили инструменты защиты пользователей в интернете

Спикерами стали директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Новосибирской области Михаил Слабухо, прокурор отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области Ярослав Злобин, руководитель департамента продаж и клиентского сервиса макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгений Корешков, управляющий филиалом ПАО “Банк Уралсиб” в Новосибирске Голубева Наталья Сергеевна.

В ходе встречи Наталья Юматова отметила рост уровня цифровой грамотности пользователей.

— Этому способствует та просветительская работа, которую активно ведет крупный бизнес и правоохранительные органы, — подчеркнула спикер. — Люди все реже попадаются на простые уловки, но все еще подвержены манипуляциям с помощью социальной инженерии. Например, когда создается стрессовая ситуация или для убедительности используются утекшие ранее данные пользователя.

В подобных случаях инструментом борьбы становятся более содержательные, например, игровые, механики, с помощью которых можно познакомить людей с более сложными сценариями и научить безопасному поведению в интернете.

— Ежегодно мы инвестируем более четырех млрд рублей в создание и развитие инструментов защиты, ведем работу по информированию пользователей о способах защиты данных, — сообщила Наталья Юматова.

Сегодня в Новосибирской области самые популярные способы верификации это банковские ID (39%), проверки по паспорту (35%) и правам (15%).

Участники круглого стола пришли к выводу, что на сегодняшний день основным риском потери данных и денег являются механизмы социальной инженерии. Мошенники путем манипуляций выманивают конфиденциальные данные напрямую у пользователей. Защититься от этого можно, в том числе, используя безопасные способы связи, предоставляемые бизнесом.

Наталья Голубева, в свою очередь, отметила, что банковская система также находится под особой защитой, а каждый клиент проходит многоуровневую идентификацию. Однако важно соблюдать правила безопасности при пользовании картами и банковскими продуктами, чтобы данные не попали в руки злоумышленников. Так, эксперт рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам в интернете и не вводить свои данные в формы, которые вызвали подозрение. Также важно обращать внимание на наименование сайта и его адрес в сети, а перед совершением финансовых операций дополнительно удостовериться в подлинности интернет-ресурса.

Евгений Корешков рассказал о способах защиты телефонных абонентов с помощью специальных решений для защиты от SMS-трафика российского разработчика X-Labs.

— Также мы обеспечиваем дополнительную защиту пользователей, блокируя на сутки после замены SIM-карты доставку на неё SMS-сообщений. Эта мера позволяет ограничить доступ к аккаунтам, привязанным к номеру мобильного телефона, в случае неправомерного доступа к SIM-карте клиента, — добавил эксперт.

Михаил Слабухо считает, что сегодня безопасность в сети интернет отстает от скорости внедрения технологий в жизнь населения. Однако, по его словам, растет и цифровая грамотность пользователей, которая ограничивает рост числа таких нарушений, не смотря на повышение количества и сложности попыток обмана.

Наряду с этим, Ярослав Злобин отметил, что основными способами обмана людей остаются фейковые звонки из банков и органов полиции. Он призвал с особым вниманием относиться к пожилым родственникам и обращать пристальное внимание на приложения, установленные в их гаджетах, а также на контакты, звонки и переписки. Также немаловажно быть в курсе, для чего они посещают банки и оформляют те или иные финансовые продукты.

По итогу встречи участники мероприятия сошлись во мнении, что нужно продолжать работу по повышению цифровой грамотности пользователей и развивать совместные проекты в области безопасности. Особое внимание стоит уделить скорости обмена информацией и автоматизации взаимодействия.