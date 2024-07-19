Потолок рухнул на головы посетителей миграционного отдела полиции в Новосибирске

В миграционном отделе полиции Новосибирска рухнул потолок на головы посетителей. Инцидент произошел в ОП № 6 Октябрьский утром 17 июля. В это время помещение было переполнено — люди стояли в очередях за получением паспортов.

— Потолок тоненький —пластиковая плитка, никто не пострадал, но он упал на девушку. Это выглядело эпично. Мы там все уставшие стояли в многочасовой очереди, но посмеялись от души, — рассказала НГС очевидица ЧП.

В МВД информацию об упавшей потолочной плитке журналистам подтвердили, но от ответственности за состояние помещения открестились.

— Здание миграционного отдела в Октябрьском районе не находится в собственности у органов полиции. Но сотрудниками территориального отдела были предприняты исчерпывающие меры для устранения неполадок, — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным 2ГИС, отдел по вопросам миграции отдела полиции № 6 Октябрьский находится в жилом доме на Никитина, 70. На первом этаже здания разместились административные учреждения, в том числе, отдел полиции и библиотека.

Ранее редакция сообщала о том, что в квартире, где проживает семья с маленькими детьми, под действием водопада из кипятка рухнул потолок. Причиной ЧП стала коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска.