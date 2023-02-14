Эксперт спрогнозировала снижение цен на новостройки на 10—15% уже в этом году

На IX Российском ипотечном конгрессе в Москве директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова заявила, что в 2023 году цены на квартиры в новостройках могут снизиться на 10—15%.

— Мы не ожидаем роста цен на недвижимость, — цитирует Ирину Носову РИА Недвижимость. — Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10—15%.

При этом на вторичном рынке недвижимости складывается такая ситуация, когда продавцы «предлагают 5—10% дисконта, лишь бы только быстрее продать», добавила эксперт.

Кроме того, Ирина Носова подчеркнула, что снижение цен на квартиры в новых домах, наметившееся в последнее время, вызвано искусственным их завышением на 30%, которое произошло при выдаче спонсируемой застройщиками ипотеки со ставкой, близкой к нулю.

Ранее редакция сообщала, что может стать причиной для конфискации недвижимости.

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