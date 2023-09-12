На левом берегу Новосибирска на неделю закрывают маршруты трамваев №10 и №16

В Новосибирске сентября закрываются трамвайные маршруты № 10 и № 16. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска. Остановка движения будет действовать с 22 часов 13 сентября до 5 часов 19 сентября.

Причина — работы по техническому перевооружению магистральной тепловой сети по ул. Петропавловской с выполнением перехода участка тепловой сети через трамвайные пути ул. Вертковской в районе остановочного пункта трамвая «Ул. Районная».

Отмечается, что работа трамвайного маршрута № 2 в прямом и обратном направлениях будет организована по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Микрорайон «Чистая Слобода», ул. Титова, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске автобус №55 меняет маршрут и название.