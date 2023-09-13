В августе бензин и дизтопливо подорожали на 3,5% в Новосибирской области

В августе 2023 года в Новосибирской области на 3,5% подорожали бензин и дизтопливо. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июлем составил 100,5%. Также в августе зафиксировали рост цен на моторное топливо.

Индекс потребительских цен на бензин марки АИ-98 и выше — 103,7%, на АИ-95 составил 103,5%, на АИ-92 — 103%. На дизельное топливо индекс указали в 102,4%, на газовое моторное топливо — 101,4%.

Напомним, что в Новосибирской области с конца мая дорожает топливо. Причиной стал рост цен на бирже.

Новосибирское управление антимонопольной службы проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова выросли цены на бензин.