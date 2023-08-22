Мэр Новосибирска рассказал, когда откроется станция «Спортивная»

Открыть станцию «Спортивная» планируется до конца текущего года. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Телеграм-канале.

– Здесь будет работать 140 человек. Сейчас продолжают набор в штат и обучение персонала, – сообщает Локоть.

Напомним, строительство новой станции метро «Спортивная» было начато в сентябре 2019 года. Стоимость строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что станция «Спортивная» в Новосибирске приняла первых пассажиров.