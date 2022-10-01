На маркетплейсах активизировались мошенники, предлагающие работу

Новая схема мошенничества связана с подработкой на маркетплейсе. Мошенники представляются сотрудниками одной из известных компаний и предлагают получить дополнительный заработок. Они обещают высокую оплату, при этом нужно выполнять простую механическую работу, не выходя из дома, пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ. В этой схеме легенды могут быть разные. Например, нужно просто заказывать товар, чтобы он поднялся в рейтинге на маркетплейсе. Деньги за покупку вернут и дополнительно заплатят бонус.

— Перед началом работы человеку присылают ссылку на «официальный» сайт маркетплейса. На нем нужно заказывать и покупать товары. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт. Визуально он выглядит как настоящий: адрес может отличаться всего на один символ. А если попытаться перейти в другие разделы, кроме оплаты, появляется сообщение об ошибке. Поэтому, если вы введете на этом ресурсе данные своей карты, то они попадут к мошенникам, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Андрей Кутень.

Один из вариантов мошенничества: потенциальной жертве выплачивают небольшие бонусы, чтобы снизить бдительность. После того как человек переведет более крупную сумму денег за товар, мошенники исчезают и не выходят на связь.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо внимательно проверять ссылки, которые вам направляют, завести отдельную карту для покупок в Интернете, сохранять вкладки на уже проверенные сайты.

Ранее редакция сообщала, что в России планируют создать маркетплейс для ученых и разработчиков.