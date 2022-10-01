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На маркетплейсах активизировались мошенники, предлагающие работу

  • 01/10/2022, 15:33
Мошенники на маркетплейсах
По каким признакам можно вычислить такие объявления — объясняют эксперты Банка России.

Новая схема мошенничества связана с подработкой на маркетплейсе. Мошенники представляются сотрудниками одной из известных компаний и предлагают получить дополнительный заработок. Они обещают высокую оплату, при этом нужно выполнять простую механическую работу, не выходя из дома, пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ. В этой схеме легенды могут быть разные. Например, нужно просто заказывать товар, чтобы он поднялся в рейтинге на маркетплейсе. Деньги за покупку вернут и дополнительно заплатят бонус.

— Перед началом работы человеку присылают ссылку на «официальный» сайт маркетплейса. На нем нужно заказывать и покупать товары. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт. Визуально он выглядит как настоящий: адрес может отличаться всего на один символ. А если попытаться перейти в другие разделы, кроме оплаты, появляется сообщение об ошибке. Поэтому, если вы введете на этом ресурсе данные своей карты, то они попадут к мошенникам, — рассказал эксперт Сибирского ГУ Банка России Андрей Кутень.

Один из вариантов мошенничества: потенциальной жертве выплачивают небольшие бонусы, чтобы снизить бдительность. После того как человек переведет более крупную сумму денег за товар, мошенники исчезают и не выходят на связь.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо внимательно проверять ссылки, которые вам направляют, завести отдельную карту для покупок в Интернете, сохранять вкладки на уже проверенные сайты.

 

Ранее редакция сообщала, что в России планируют создать маркетплейс для ученых и разработчиков

Фото pixabay — Preis_King

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россиия

Теги : Мошенники на маркетплейсах


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