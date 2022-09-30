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В России планируют создать маркетплейс для ученых и разработчиков

  • 30/09/2022, 17:03
Автор:
Маркетплейс для ученых
На площадке можно будет заказать и купить необходимое оборудование, расходные материалы и реагенты, а также привлечь инвестиции в разработки.

— У многих научных институтов, исследовательских лабораторий сегодня возникли проблемы с поставками оборудования, расходников и реагентов. Мы сейчас пытаемся выстраивать новые маршруты логистики, но их приходится постоянно менять, так как многие западные поставщики на нас сильно обозлились, и у них в штате работают специальные люди, вылавливающие заказы, которые идут на Россию. Приходится изворачиваться, дробить заказы, чтобы привезти их в страну, а это снова увеличивает логистическое плечо, а значит, и цены, — рассказал на форуме OpenBio директор компании ООО «Скайджин» Виталий Огинский.

Ситуацию с поставками на российский рынок полного спектра оборудования, реагентов и т.д. осложняет тот факт, что отечественным поставщикам между собой сложно договориться. Предыдущие годы они работали обособленно и неохотно идут на коллаборации, а сейчас, по словам Огинского, пришло время взаимодействия.

— В научном сообществе и бизнесе, который с ним работает, вызрело решение о создании ассоциации как профессиональной площадки для вузов, лабораторий, научных институтов для обмена информацией, обеспечения реактивами, оборудованием, расходниками, то есть всем необходимым для проведения исследований, — пояснил Виталий Огинский.

В рамках этой площадки планируется осуществлять обмен опытом, обсуждать задачи, которые есть у научных организаций, предлагать варианты их решения, публиковать научные статьи. По его словам, возможно, в рамках площадки будет создан научный маркетплейс, где ученые, исследователи смогут заказать для себя все необходимое. Идеалом такого гипермаркета по количеству номенклатуры Огинский назвал онлайн-площадку «ДИАЭМ» (Компания является поставщиком лабораторного оборудования, расходных материалов и реактивов. — Ред). Однако добавил, что ассоциация планирует добавлять на маркетплейс больше предложений отечественных компаний, которые могут заместить импортные аналоги.

Биотехнолог ООО «ДИАЭМ» Кристина Яковлева пояснила, что компания не только выводит на отечественный рынок новые иностранные бренды, взамен ушедших, но и уже включает в свою номенклатуру предложения российских компаний.

— Активным поиском мы занялись в марте. Часть потребностей нам уже удалось закрыть отечественными продуктами. Например, по наборам для анализа ДНК. По количественному определению РНК ранее набор выпускала новосибирская компания, но она приостановила производство, так как продукция не была востребована из-за наличия импортных наборов. Сейчас ищем альтернативу, — рассказала она. — Наш российский производитель выпускает очень востребованные карты для сбора, хранения и транспортировки нуклеиновых кислот, но у них небольшой срок хранения — всего около двух лет. Многим разработчикам, которые создают картотеки, этого недостаточно: иностранные производители давали 20 лет. Так что эта ниша пока не занята. И мы готовы подсказать многие лакуны, в которые могут зайти отечественные компании, обозначить параметры, нужные рынку.

Он также сообщила, что компания решила перейти в новый формат работы —лабораторного гипермаркета, когда на сайте можно будет сделать заказ, отслеживать его поступление.

— Мы будем инициировать решение проблем снизу — от ученых и бизнеса, в том числе пытаться привлечь госфинансирование. Намерены создать при ассоциации инжиниринговый центр, который сможет генерировать задачи и формировать коллаборации на уровне различных компетенций по аналогии тем, что ранее предлагала площадка компании «Молбиол». Будем формировать российский каталог реагентов и продвигать его на рынках, — говорит о преимуществах ассоциации Виталий Огинский. — В наших планах — через ассоциацию привлекать инвесторов, которым будет интересно вложить средства в проекты ученых, в выводе на рынок разработок, готовых к промышленному тиражированию. К примеру, наша компания уже готова вкладывать свои средства в ряд разработок. К сожалению, ковид, а затем и санкции показали, насколько мы зависимы от внешних поставщиков. Это нужно кардинально менять. Будем искать новые ниши, которые не заняты и востребованы на рынках.

Участники круглого стола поддержали создание научного маркетплейса, отметив, что централизация этих вопросов должна помочь решить многие проблемы, с которыми сегодня столкнулись и наука, и разработчики.

 

Ранее редакция рассказывала, что в лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов.

Фото Pixabay  — Tumisu

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Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Маркетплейс для ученых купить реагенты инвестиции в разработки


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