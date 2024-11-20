Бердск будет экспериментальной площадкой НГУ для инноваций «умного города»

Бердск станет экспериментальной площадкой для тестирования технологий искусственного интеллекта, разрабатываемых Новосибирским государственным университетом. Об этом рассказал глава города Роман Бурдин.

— Вместе с ректором Новосибирского государственного университета Михаилом Федоруком подписали соглашение о совместной реализации программы Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ по направлению «Строительство и городская среда», — сообщил мэр.

Глава города пояснил, что соглашение предусматривает участие города в разработке и внедрении высокотехнологичной инновационной продукции, создании устойчивой инновационной городской среды, а также проведении совместных исследований и мероприятий.

— Мы сейчас находимся в начале пути по внедрению современных систем на базе искусственного интеллекта в городском хозяйстве Бердска, — добавил Бурдин. — ИИ — серьезный инструмент, позволяющий улучшить качество управления на всех уровнях

Напомним, в НГУ создан исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Здесь научные сотрудники работают над созданием и внедрением технологий «умного города». Научная площадка призвана решать такие задачи, как создание цифровых двойников для управления строительными объектами, организация «умных» сетей датчиков для мониторинга городской инфраструктуры и экологической обстановки, а также разработка инструментов высокоточного управления системой здравоохранения, энергосетями и общественным транспортом современного города.

Стоит отметить, что в июне 2024 года новосибирская компания ООО «Диджитал Филд Текнолоджис» сообщала о планах установить датчики контроля за давлением и температурой на теплосетях Бердска. В Бердске инноваторы также планировали внедрять систему автоматизированной инвентаризации земель населенных пунктов.

Ранее редакция сообщала о том, что агрессивных людей около школ Новосибирска будут выявлять с помощью нейросети.