На месте разрушенной школы построили новый лицей в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска закончили строительство нового лицея № 185. Об этом сообщили в городской администрации.

— При поддержке Президента России Владимира Путина в нашем городе появилось еще одно образовательное учреждение, возведенное в рамках нацпроекта «Образование». Оно построено по уникальному проекту и рассчитано на 975 учащихся в одну смену, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Лицей построен на месте старой школы по адресу Тургенева, 184, которая был в аварийном состоянии. Новое здание состоит из 4-х этажей и одного подвального. Учебное заведение разделено на три блока: для начальной школы, административный блок и для средних и старших классов. В лицее так же разместится 25-метровый бассейн на четыре дорожки.

В городской администрации отметили, что в здании четырехметровые потолки и витражное остекление.

Новый лицей откроет свои двери уже в следующем учебном году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начала работу новая школа с углублённым изучением предметов социально-гуманитарного цикла.