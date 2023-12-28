Хирурги избавили мужчину от аритмии с редчайшим синдромом Фабри в Новосибирске

Хирурги Центра Мешалкина избавили мужчину от аритмии с редчайшим синдромом Фабри. Об этом сообщает пресс-служба центра.

— Пациент 49 лет из Омска предположительно является носителем редкого синдрома Фабри-Андерсена, — отметили в сообщении.

Такой синдром обычно заявляет о себе только к 30-40 годам, а до этого времени человек может не знать о своем заболевании.

Пациент узнал о своей болезни, когда случилась внезапная остановка сердца около года назад. Он выжил благодаря жене, которая находилась рядом и смогла его реанимировать, однако, придя в себя, мужчина даже не поверил в случившееся. Далее мужчину сопровождали приступы аритмии. После обследования у мужчины обнаружили характерные нарушения в нескольких органах, что дало основание заподозрить синдром Фабри.

После очередного приступа тахикардии омские врачи экстренно направили пациента в Центр Мешалкина.

Уже в Центре на МРТ врачи увидели рельеф сердца такой сложности, с каким еще не приходилось сталкиваться хирургам. Отмечается, что для обследования пациента данные с трехтеслового МРТ-аппарата впервые в России объединили с нефлюороскопической 3D-навигационной системой картирования сердца, которую используют в аритмологической операционной.

— Получили новое, максимально детализированное изображение, которое помогло нам работать на этом сердце более прицельно, — говорится в сообщении.

Гибридная операция длилась 6 часов и завершилась отличным результатом. Пациент быстро восстановился, и через 4 дня был выписан из Центра.

Генетические исследования связи его состояния с редким наследственным заболеванием продолжаются после выписки. Если финальный генетический анализ подтвердит диагноз, это будет 4-й случай в мире, когда подобному пациенту удалось помочь с использованием современных аритмологических технологий.

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