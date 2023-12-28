Новосибирская ГИБДД предупредила о штрафах за езду на автомобилях покойников

Госавтоинспекция Новосибирской области предупредила водителей, которые передвигаются на автомобилях умерших людей, о штрафах. Нарушителей на дорогах выявляют с помощью автоматической фиксации.

— При управлении транспортным средством, регистрация которого прекращена, действие водителя образует состав административного правонарушения, санкция которого предусматривает штраф в размере от 500 до 800 рублей, повторное совершение аналогичного нарушения, влечет наложение штрафа в сумме 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев, — сообщили в ГИБДД региона.

Инспекторы напомнили, что в случае смерти собственника транспортного средства, его государственный учет прекращается, а документы на автомобиль и государственный регистрационные знаки выставляются в розыск. В связи с чем, при выявлении такого нарушения изымаются сотрудниками ГИБДД.

Государственная регистрация автомобилей возобновляется только после вступления в наследство, по заявлению нового собственника.

В Госавтоинспекции отметили, что 2023 году было привлечено к ответственности 8 922 водителя на незарегистрированных автомобилях, 1111 из них – повторно. Каждый пятый водитель управлял автомобилем, зарегистрированном на умершего человека. В остальных случаях – регистрация ТС прекращена в связи с продажей.

Ранее редакция сообщала о том, что 100 пьяных водителей поймали сотрудники областного ГИБДД во время рейда «Нетрезвый водитель».