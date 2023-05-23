В Минприроды объяснили, кто будет платить за сбитых в ДТП животных

Наличие страховки у водителя является основным аргументом при решении вопроса, кто оплачивает ущерб государству в случае гибели на дороге лосей, косуль, и прочих диких животных, попавших под колеса автомобиля. Об этом сообщает в своём телеграмм-канале глава регионального Минприроды Новосибирской области Евгений Шестернин.

— Сотрудник министерства получает из районных отделений материалы, утяжеляет их обоснованиями и направляет в страховую компанию, — поясняет Шестернин. — Если водитель застрахован, то страховая компания выплачивает ущерб, например, восемьдесят тысяч рублей за лося. Если водитель не застрахован, то сам платит за сбитое животное.

А вот от комментариев, кто оплатит повреждённый автомобиль в министерстве воздерживаются.

— Что касается ремонта автомобиля — не к министерству, — пишет глава Минприроды. — Во время дорожно-транспортного происшествия государственный инспектор приезжает к животным, сотрудник инспекции — к водителям.

Как пояснили редакции участники страхового рынка, при наличии у водителя только полиса ОСАГО, расходы по ремонту автомобиля в результате столкновения с животными, ложатся на автовладельцев. В случае с КАСКО нужно смотреть каждый конкретный договор: какие именно случаи, прописанные в нем, признаются страховыми.

По официальной информации «Росгосстраха», в компании на случаи столкновения с дикими животными приходится незначительное количество заявленных убытков по «автогражданке». Чаще всего на трассах рядом с лесом под колеса попадают лоси или косули, реже — другие представители дикой фауны.

Напомним, что, по информации министерства, наибольшая вероятность столкновений водителей с животными в Новосибирской области — на участке Северного объезда города Новосибирска, который проходит через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор», а также на автодороге «Сузун-Черепаново», проходящей через заказники «Инской» и «Сузунский». Согласно законодательству, животное не является бесхозным. При этом в министертсве предупреждают водителей не покидать место происшествия, так как такое действие расценивается, как оставление места ДТП, а это уже может привести к лишению водительских прав или к аресту.

Ранее редакция сообщала о смертельном ДТП в результате встречи с лосем.