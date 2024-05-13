На минувших выходных сменился собственник Éclair cafe в Новосибирске

На майских выходных произошла смена собственника Éclair cafe, расположенного в центре Новосибирска на улице Ядринцевской. Сделку провел брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров.

— Локацию забрала ресторатор из Якутии — Мария Егорова, которая известна новосибирцам по нашумевшему ресторану грузинского гостеприимства «Коза и Лоза», который они запустили совместно с управляющим партнером Игорем Фурманом на Красном проспекте в апреле этого года, — отметил Назаров.

В новом проекте, по его словам, управляющим партнером станет Андрей Ли, бренд шеф, который запускал один из самых дорогих проектов Сбербанка — 5ти звездочный отель Манжерок.

Юрию и Марии Егоровым принадлежит две точки сети «Шашлыкофф». Первая была открыта в Якутске в 2017 году.

Отметим, что Éclair cafe было открыто в Новосибирске около 12 лет назад. Одним из совладельцев ООО «Коферум» (компания управляла Eclair cafe) был девелопер, собственник компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске.