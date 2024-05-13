«Возьмите советником кого угодно»: Опыт Анатолия Локтя не востребован на региональном и федеральном уровне

В телеграм-каналах появилось смонтированное видео выступления главы КПРФ Геннадия Зюганова от 10 мая во время рассмотрения кандидатуры нового премьер-министра правительства РФ в Госдуме.

— Что касается кадров. У нас много интересных людей. Я и к президенту обратился, и с премьером обсуждал. Анатолий Локоть, 10 лет отработал [мэром Новосибирска]. Такой опыт редко у кого есть, знает всю региональную политику… и никак не можем. Возьмите советником кого угодно. Ведь во многих странах мира работают коалиционные правительства. Талантливые кадры нужно привлекать сегодня к работе, — заявил Зюганов.

Премьер-министром правительства России был вновь утвержден Михаил Мишустин. За его назначение проголосовали 375 депутатов. Фракция КПРФ воздержалась от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера, подчеркивает Геннадий Зюганов в своем телеграм-канале.

— Вот когда мы услышим от членов нового правительства о готовности реализовать наши предложения и программы, когда они заявят о замене управленческих кадров на профессионалов, вот тогда мы будем готовы поддержать это правительство, — сообщает Геннадий Зюганов. — Правительство должно скорректировать финансово-экономический курс в пользу тех, кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах. Надо заставить финансово-экономический блок работать на страну, а не подчиняться МВФ и другим иностранным структурам.

Напомним, о том, что Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска стало известно в конце декабря 2023 года. «Ведомости», со ссылкой на свои источники, сообщали, что Локоть может стать помощником Михаила Мишустина и в этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания. Будучи депутатом Госдумы, Локоть возглавлял комиссию по соцполитике, науке и культуре Парламентского собрания Союзного государства. А Минск является побратимом Новосибирска.

Источники редакции в 2024 году сообщали, что документы Анатолия Локтя рассматриваются в правительстве РФ. Официальный комментарий от пресс-службы правительства РФ по этому вопросу редакции получить не удалось.

Напомним, в середине апреля на внеочередной сессии горсовета Новосибирска мэром Новосибирска депутатами был избран Максим Кудрявцев («Единая Россия»).