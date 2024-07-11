На Мочищенском шоссе загорелся пассажирский автобус в Новосибирске

Автобус ПАЗ вспыхнул на Мочищенском шоссе в Новосибирске.

Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», очевидцы приняли участие в тушении пожара. Затем на место происшествия прибыли спасатели.

— Произошло возгорание подкапотного пространства автобуса ПАЗ на площади 0,5 квадратных метров. Горение ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — пояснили в МЧС по Новосибирской области.

Как подчеркнули в ведомстве, информация о пострадавших не поступала.

По предварительной информации, в автобусе, который был заказан для перевозки, на момент возгорания находились 12 человек.

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