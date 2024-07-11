Новые ограничения движения вводятся в Центральном округе Новосибирска

В Центральном округе Новосибирска вводится временное ограничение движения транспорта.

Уточняется, что это связано с ремонтными работами на теплотрассах ООО «НТСК».

— По 15 июля на 3 метра сужается проезжая часть Димитровского моста в районе здания № 59 на ул. Фабричной, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

На 5 метров сужена до 25 июля дорога на улице Ипподромской в районе дома № 4/2 по улице Серебренниковской.

Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать знакам, а также соблюдать ПДД.

Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничено в Октябрьском районе Новосибирска. Произойдет сужение дороги на 3 метра до 1 сентября.