Новые ограничения движения вводятся в Центральном округе Новосибирска

В Центральном округе Новосибирска вводится временное ограничение движения транспорта.
Уточняется, что это связано с ремонтными работами на теплотрассах ООО «НТСК».
— По 15 июля на 3 метра сужается проезжая часть Димитровского моста в районе здания № 59 на ул. Фабричной, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
На 5 метров сужена до 25 июля дорога на улице Ипподромской в районе дома № 4/2 по улице Серебренниковской.
Мэрия просит водителей быть внимательными и следовать знакам, а также соблюдать ПДД.
Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничено в Октябрьском районе Новосибирска. Произойдет сужение дороги на 3 метра до 1 сентября.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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