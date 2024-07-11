Житель Новосибирска погасил долг по алиментам, чтобы продать квартиру

Житель Новосибирска не смог продать квартиру пока не рассчитался со своей несовершеннолетней дочерью. Возложенные на него судом обязанности по выплатам алиментов ребенку мужчина тщательно избегал. В результате этого у мужчины накопилось 804 тысячи рублей задолженности. Сибиряка даже привлекли к административной ответственности и назначили ему 20 часов обязательных работ.

— По адресу проживания должника застать не удавалось. Повестки о явке на прием к должностному лицу он игнорировал. Официально гражданин не трудоустроен. Согласно полученным сведениям, у должника нет имущества, которое возможно арестовать в счет погашения задолженности, — сообщили в УФССП региона.

Время «собирать камни» наступило, когда сибиряк решил продать недвижимость. Однако наложенный на недвижимость запрет на регистрационные действия не позволил это сделать.

Испугавшись, что сделка сорвется и покупатель уйдет, сибиряк погасил долг перед дочерью на следующий же день после беседы с приставами.

Ранее редакция сообщала о том, что ради отдыха на морском побережье житель Краснодарского края рассчитался со своим 12-летним сыном из Новосибирска.