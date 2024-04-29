Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гепатитом А в Новосибирске

Роспотребнадзор оценил ситуацию с гепатитом А в Новосибирске. По их мнению, в данный момент вспышки заболевания нет, а показатели находятся в норме.
Как сообщили в ведомстве, регистрируются лишь единичные случаи заболевания среди детей в образовательных учреждениях, но дальнейшего распространения инфекции не наблюдается.
Детские сады и школы работают в обычном режиме, карантинные меры не вводились. Люди, которые контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.
Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, которое передаётся через загрязнённые фекалиями продукты питания или воду.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирской области выделено более 511 млн рублей на борьбу с гепатитом С.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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