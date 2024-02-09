Крупные проекты реновации — вопрос не цены, а компетенций

Сегодня в мэрии Новосибирска прошло совещание по итогам работы в 2023 году департамента строительства. На нем начальник департамента и заместитель мэра Алексей Кондратьев предложил девелоперам познакомиться с предложениями по реализации проектов комплексного развития территории, которые наработала «Брусника». Как отметил чиновник, у компании уже есть опыт реализации подобных проектов в других городах, поэтому ее наработки могут быть полезны в Новосибирске.

Директор по земельному банку «Брусники» Дмитрий Ступин уточнил, что застройщик сегодня реализует восемь проектов КРТ суммарной площадью более 60 га. С его точки зрения, комплексное развитие — единственный цивилизованный способ переосмысления пришедших в упадок городских пространств, вживления их в городскую ткань. Прелесть механизма КРТ в том, что он балансирует интересы всех сторон и работает на разных масштабах.

Однако к разным масштабам нужно применять разные подходы.

Небольшие проекты размером в 1-2 га, как правило, реализуются на уже сложившейся территории. Они не предполагают значимых инфраструктурных, смысловых изменений и большого расселения. Фактически это аккуратная, точечная замена морально устаревших зданий.

морально устаревших зданий. Другая история — большой проект реновации . Его реализация — большой риск, ответственность. Он требует тщательной и скрупулезной работы, умения работать с запросами жителей территории. Новый проект должен воспроизводить все необходимое на площадке.

. Его реализация — большой риск, ответственность. Он требует тщательной и скрупулезной работы, умения работать с запросами жителей территории. Новый проект должен воспроизводить все необходимое на площадке. Любое КРТ — это так или иначе торги. Но в случае относительно простого небольшого проекта нужно опираться на цену. При глобальном переосмыслении обязательно нужно учитывать компетенции девелопера и проводить аукцион по механике конкурса.

— Если говорить образно, то небольшая реновация — это малоинвазивная операция, а крупный проект — это открытая операция на сердце, от которой зависит здоровье всего организма, — подчеркнул Дмитрий Ступин.

Первое — это создание объектов инфраструктуры. Уже на старте необходимо понимать, где на площадке КРТ будут дороги, спортивные объекты, школы, детские сады, поликлиники и парковки, зоны благоустройства.

— Принципиальное решение — опережающее развитие инфраструктуры: строительство социальных объектов, дорог и т.д. на начальном этапе освоения территории. Какая у застройщика будет мотивация после строительства района возводить хорошую школу? Он никому не сможет продать крытую парковку после завершения строительства проекта, так как жители уже привыкнут ставить автомобили в определенных местах, в том числе на газонах, — комментирует эксперт. — Когда строительство социальных объектов, инфраструктуры идет параллельно с возведением первых жилых домов, застройщик инвестирует свои компетенции в то, чтобы школа стала значимым объектом в районе и центром притяжения в конкуренции за покупателя. Это новая нормальность, в которой сейчас придется жить строительному рынку.

По его словам,

Что касается транспортной инфраструктуры, ее подведению к новым микрорайонам, то, по словам Дмитрия Ступина, в Екатеринбурге, Тюмени и других городах компания для всех своих крупных проектов проводит исследования и разрабатывает транспортную модель территории, прорабатывая внутренние связи и внешнее подключение к улично-дорожной сети, просчитывает генерацию трафика с новой площадки. В Московской области без этой работы невозможно согласовать ни один проект — это установлено в регламенте.

Второе — в новых районах должны появляться объекты городского значения и смысла.

— Мы анализировали, что город делает городом, и пришли к выводу: город делают не здания, а жизнь, которая между этими зданиями происходит. То есть задача девелопера — создавая новые территории, прежде всего сформировать среду. Я говорю о набережных, парках, событийных площадках, благоустроенных водоемах, пляжах, спортивных объектах, креативных кластерах, исторических зданиях, — говорит Ступин. — Но реализация таких проектов также должна быть «зашита» в проект КРТ на старте его реализации, так как потом у застройщика меньше мотивации вкладывать в него деньги. Бенефициарами такого подхода будут все: застройщик, так как он конкурирует за потребителя, покупатель, так как получает квартиру с видом на набережную, парк и т.д., а также город, так как комплексное развитие территории — это способ сделать мегаполисы более комфортными для жизни.

Эксперт пояснил, что во многих странах сегодня создаются структуры, которые берут на себя роль мастер-девелоперов и формируют технические задания для реализации проектов КРТ. Нечто подобное пробуют реализовать в Москве. Однако в большинстве российских городов практика пока иная: концепцию КРТ разрабатывает девелопер, и он определяет, как она должна развиваться.

По данным мэрии Новосибирска, в настоящее время муниципалитет уже заключил 7 договоров КРТ, куда вовлечены территории с потенциалом строительства более 2 млн квадратных метров жилья. В работе — проекты КРТ площадью 2 тысячи га с потенциалом строительства 15 млн квадратных метров жилья.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о перспективах развития КРТ в Новосибирской области.