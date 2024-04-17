«На нас на всех клеймо преступников»: новосибирские мигранты жалуются на дискриминацию после теракта в «Крокусе»

Новосибирские мигранты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уже несколько недель не могут спать и жить спокойно. Силовики и надзорные ведомства зачастили с рейдами на рынки, усложнилась процедура замены водительских прав, а также появились трудности в оформлении патентов на работу.

Раньше приезжие жили относительно вольготно, но теперь все изменилось. Как мы видим по результатам, нарушений в этой сфере предостаточно.

В Следственном комитете даже создан специальный отдел по преступлениям, которые совершают уроженцы соседних республик.

После того, как выяснилось, что один из террористов, устроивший расправу над людьми в «Крокусе», ранее жил нелегально в Новосибирске и работал в такси, то местные перевозчики столкнулись с открытой дискриминацией.

Уроженец Таджикистана Ато Куратов, который таксует в столице Сибири, поделился с Сиб.фм тем, что на его народ стали смотреть и реагировать как на преступников.

― Но мы же не преступники, мы законопослушные. Сейчас, когда видят, что за рулем приезжий, то часто отменяют заказ, — жалуется Ато.

Недружелюбное отношение стало проявляться и на местных рынках, где в основном одним мигранты продают овощи и фрукты. Сибиряки, словно сговорившись, перестали приносить им хорошую выручку.

― Вот я весь день простоял, у меня только одна пенсионерка купила килограмм картошки. Даже разговаривать особо не хочет. А мы стоим тут и думаем, что на нас на всех теперь клеймо преступников, ― поделился своими переживаниями торговец Хуршед.

Возможно, что это только начало. Губернатор области уже подписал постановление о запрете работать мигрантам в такси и на продаже сигарет и алкоголя. Общественники настаивают, что необходимо провести подобную ревизию в других сферах нашего общества ― здравоохранении, образовании.

Между тем, строительная и промышленная области серьезно нуждаются в рабочих руках. Пока для мигрантов там горит «зеленый свет».