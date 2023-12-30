На новогодних каникулах изменится график движения новосибирских электричек

Экспресс-пригород предупреждает пассажиров об измененном графике движения электричек в Новосибирске.

― В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня, ― сообщается на официальном сайте компании.

Кроме того, в этот период запустят два дополнительных ускоренных поезда «Новосибирск-Бердск» и «Бердск-Новосибирск». Отправление с ж/д вокзала столицы Сибири будет происходить в 16:48 часов, а из Бердска ― в 17:46.

Более подробную информацию об изменениях в расписании можно посмотреть на сайте компании «Экспресс-пригород» или в мобильном приложении.

Ранее редакция писала, что на трассах Новосибирской области ввели ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта из-за непогоды.