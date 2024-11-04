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Мэрия Новосибирска купит 48 остановочных павильонов

  • 04/11/2024, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Мэрия Новосибирска купит 48 остановочных павильонов
Подрядчик должен их поставить до конца 2024 года

«Городской центр организации дорожного движения» объявил тендер по выбору подрядчика для продолжения обновления сети остановочных павильонов в Новосибирске. На этот раз в лот включено 48 павильонов. Стартовая цена контракта – 18 млн рублей.

Судя по тендерной документации, павильоны должны быть с трех сторон обшиты монолитным поликарбонатом, оборудованы урнами, информационными табличками и знаками остановки автобуса.

Напомним, ранее пресс-служба мэрии сообщала, что до конца текущего года в Новосибирске запланировано заменить 272 остановочных павильона. Из них 40 уже установлены.

В Новосибирске за последние годы мэрия дважды запускала проект по масштабному обновлению остановочных павильонов к реализации которого планировала привлечь инвесторов. Вначале это были «умные остановки» — проект планировалось реализовать единым лотом. В итоге на объявленных условиях он никого не заинтересовал. Потом его разделили на более мелкие лоты и «комфортные остановки» было решено устанавливать по инвестиционным договорам. Особого  интереса у предпринимателей предложение также не вызвало. Большая часть торгов проходила без участников.

В итоге мэрия начала проводить конкурсы по закупке обычных остановок. Заказы размещались как на закупку металлических павильонов, так и более современных, но менее вандалоустойчивых. Так в конце 2023 года были объявлены торги на поставку 27 остановок из поликарбоната. Цена контракта составляла более 9 млн рублей.  В августе 2023 объявлялось три тендера на установку 36 остановок с общим бюджетом более 30 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на конечной остановке в Новосибирске протестируют модуль для отдыха водителей

Иллюстрация из тендерной документации мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Остановки транспорта общественный транспорт


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