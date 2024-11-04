Мэрия Новосибирска купит 48 остановочных павильонов

«Городской центр организации дорожного движения» объявил тендер по выбору подрядчика для продолжения обновления сети остановочных павильонов в Новосибирске. На этот раз в лот включено 48 павильонов. Стартовая цена контракта – 18 млн рублей.

Судя по тендерной документации, павильоны должны быть с трех сторон обшиты монолитным поликарбонатом, оборудованы урнами, информационными табличками и знаками остановки автобуса.

Напомним, ранее пресс-служба мэрии сообщала, что до конца текущего года в Новосибирске запланировано заменить 272 остановочных павильона. Из них 40 уже установлены.

В Новосибирске за последние годы мэрия дважды запускала проект по масштабному обновлению остановочных павильонов к реализации которого планировала привлечь инвесторов. Вначале это были «умные остановки» — проект планировалось реализовать единым лотом. В итоге на объявленных условиях он никого не заинтересовал. Потом его разделили на более мелкие лоты и «комфортные остановки» было решено устанавливать по инвестиционным договорам. Особого интереса у предпринимателей предложение также не вызвало. Большая часть торгов проходила без участников.

В итоге мэрия начала проводить конкурсы по закупке обычных остановок. Заказы размещались как на закупку металлических павильонов, так и более современных, но менее вандалоустойчивых. Так в конце 2023 года были объявлены торги на поставку 27 остановок из поликарбоната. Цена контракта составляла более 9 млн рублей. В августе 2023 объявлялось три тендера на установку 36 остановок с общим бюджетом более 30 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на конечной остановке в Новосибирске протестируют модуль для отдыха водителей.