На Новосибирск обрушилась магнитная буря

Магнитное поле Земли пока не влияет на людей, но метеозависимые уже могут ощущать приближение слабой магнитной бури. В ближайшие сутки они могут испытывать недомогание.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, во вторник, 27 августа, вечером ожидается повышение геомагнитной активности.

Вероятность магнитной бури оценивается в 20%, сильного магнитного шторма — в 10%. Индекс вспышечной активности остаётся на оранжевом уровне.

Во время магнитных колебаний многие люди чувствуют себя плохо. Самые распространённые симптомы — упадок сил, головная боль, боль в суставах, бессонница, перепады артериального давления и повышенная тревожность.

Врачи рекомендуют в этот период не перегружать организм, избегать стрессов и не пренебрегать принципами здорового образа жизни. Особое внимание стоит уделить правильному питанию.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю уходящего лета в Новосибирской области.