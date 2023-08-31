Директора каких школ Новосибирска зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц

Согласно официальным данным о среднемесячной зарплате руководителей элитных школ Новосибирска, опубликованным на сайте городской мэрии, лидирует в списке руководитель образовательного центра «Горностай» в Советском районе, экс-депутат горсовета Ирина Путинцева, чей официальный доход в минувшем году составил 183,1 тысяч рублей в месяц, передает цифровое издание Atas.info По сравнению с 2021 годом месячный заработок Путинцевой стал больше на 37 тысяч рублей.

Напомним, что по результатам ЕГЭ — 2023 образовательный центр «Горностай» стал 10-м в региональном рейтинге школ.

Вторая позиция рейтинга принадлежит руководителю гимназии № 1 в Центральном районе, где учатся дети многих влиятельных бизнесменов и чиновников, Виктору Косьяненко. А прошлом году его зарплата составила 146 тысяч рублей в месяц. Косьяненко возглавил школу № 42 (ныне гимназию № 1) еще в 1988 году. Гимназия № 1 славится успехами учеников в предметных олимпиадах, в особенности преуспели школьники, углубленно изучающие IT-дисциплины.

Что касается рейтинга по результатам ЕГЭ-2023, образовательное учреждение находится на седьмой строчке.

Директор лицея №22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева с заработной платой 145 тысяч рублей заняла третье место в списке. По результатам ЕГЭ-2023 лицей занял 26 строчку образовательного рейтинга, что является очень низким показателем.

Четвертую строчку зарплатного рейтинга статусных образовательный учреждений занимает директор ОЦ № 82 «Развитие», которая находится в должности с ноября прошлого года, сменив Елену Минаеву, создавшую из простой школы рабочей окраины престижное образовательное учреждение. Нынешний директор Ольга Прасолова получает 132,6 тысячи рублей.

Следует отметить, что после ухода Елены Минаевой из школы со скандалом уволились 12 педагогов, обвинив новое руководство в некомпетентности и непрофессионализме. А по результатам ЕГЭ-2023 центр «Развитие» не попал даже в топ-30 лучших образовательных учреждений.

Замыкает ТОП-5 самых высокооплачиваемых директоров элитных школ руководитель лицея № 130 в Академгородке Сергей Сопочкин. Его зарплата составляет 131,1 тысячу рублей.

В этом году лицей впервые за много лет вылетел из первой десятки городских школ по результатам ЕГЭ и расположился на 13 месте.

Ранее редакция сообщала, что названы лучшие школы в Новосибирской области по результатам ЕГЭ-2023.