На новосибирских пляжах работают «кладоискатели»

Новосибирцы, отдыхающие в этом году на пляжах, заметили людей, которые ходят по берегу с металлоискателями.

– Мужчина в наушниках и с оборудованием ходил вечером по Центральному пляжу Академгородка. Что-то откапывал, – рассказала Infopro54 жительница города Елена.

По ее словам, они с подругой не выдержали и подошли к мужчине, который подтвердил, что ищет вещи, потерянные на песке.

— Он рассказал, что чаще всего «попадаются» ключи, цепочки, кулоны, серьги, зажигалки. Реже — часы, кофры для визиток и т.д, — говорит Елена.

Судя по комментариям в соцсетях, «кладоискатели» работают во многих популярных местах отдыха новосибирцев. Их часто можно встретить в районе Бердской косы, когда уходит вода, а также в местах, где ранее находились населенные пункты, которые скрыла вода, в исторических локациях.

— У нас сотрудник на работе купил металлоискатель и уже много лет в сезон почти все выходные проводит «в полях». На работу приносит много интересных вещей, хвастается. Это и старинные монеты, и предметы домашней утвари. Приносил старинный клинок, который был в неплохом состоянии, — рассказал Infopro54 один из комментаторов Алексей.

Он признался, что тоже поддался ажиотажу и купил металлоискатель. Он обошелся примерно в 100 тысяч рублей

— Сейчас постоянно лежит в машине. Мы довольно часто выезжаем в районы области по делам. На новом месте, когда появляется свободное время, обязательно обхожу территорию с металлоискателем. Но мне пока не сильно везет, — признается собеседник редакции.

Николай, кладоискатель с большим опытом, пояснил редакции, что за сезон на оживленном месте отдыха можно «поднять» неплохие суммы. Он также признался, что «работает» не только по пляжам, но и тщательно изучает архивные исторические документы, причем не только в Новосибирской области.

— К примеру, много интересного можно найти на участках, где ранее находились постоялые дворы и были отхожие места. В заброшенных деревнях, на местах пожарищ, — поделился лайфхаком Николай.

По его словам, современные металлоискатели можно настроить на разный металл, что упрощает работу. Стоимость такого оборудования уже снизилась до 30-40 тысяч рублей, хотя хорошее стоит дороже.

Корреспондент редакции Infopro54 также наблюдал, как кладоискатели «работают» на озере Яровое в Алтайском крае. Мужчина с оборудованием каждый день бродил не только по пляжу, но и в воде между отдыхающими.

Интересно, что по данным исследования, проведенного ювелирной сетью «585 Золотой», 45% россиян во время отпуска теряют или забывают ценные вещи. Самые популярные локации, где опрошенные прощаются с ними –– пляжи (43%), рестораны и кафе (33%), а также клубы (29%).

Ранее редакция сообщала о том, что «всплывшее» кладбище под Новосибирском оказалось федеральной собственностью.