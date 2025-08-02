Компания из Новосибирска планирует производить аппараты УЗИ и искусственные кости

Новосибирская компания «Здравмедтех-Сибирь» намерена организовать в регионе новое производство. На этот раз речь идет о выпуске ультразвукового оборудования и электрокардиографов, пишет «Коммерсант».

Инвестор планирует разместить предприятие на территории Биотехнопарка. Партнером проекта выступит китайская компания. Общий объем инвестиций, расчетно, составит около 100 млн рублей. Объем производства обсуждается

Коммерческий директор «Здравмедтех-Сибирь» Евгений Клевасов сообщил изданию, что в перспективе компания может увеличивать производство и расширять ассортимент выпускаемой продукции. В частности, возможно предприятие будет выпускать биоматериалы и искусственные кости. Для этого необходимо зарегистрировать медизделия и выходить на федеральный рынок.

Напомним, в 2023 году компания ООО «Здравмедтех-Новосибирск» запустила новый производственный цех в Бердске. На площадке инвестор запустил выпуск различных видов продукции, в том числе, для обеспечения нужд специальной военной операции. В частности, перевязочные материалы, а также маскировочные сети для Вооруженных Сил РФ. Эти сети недоступны для тепловизоров. Объем инвестиций в проект составил 150 млн рублей.

В 2024 году компания открыла производство в индустриальном парке «Чирчик» в Ташкентской области Узбекистана. На площадке локализовано производство одноразового медицинского белья и одежды.

Представители китайского бизнеса ранее сообщали, что готовы поставлять в регион УЗИ-системы и медоборудование.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Здравмедтех-Сибирь» создано в 2018 году. Специализируется на производстве изделий и одежды для медучреждений. Собственником компании является Денис Клевасов. В 2024 году выручка предприятия составила 338 млн руб. (+27%), чистая прибыль — 9,1 млн руб (годом ранее 14,4 млн).

Ранее редакция сообщала, что, по данным правительства Новосибирской области, в регионе работают более 250 компаний из КНР. Китайский бизнес также планирует заходить в промышленные парки и особую экономическую зону области.