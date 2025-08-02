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Самозапрет на кредиты установили 279 тысяч новосибирцев

  • 02/08/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
самозапрет
При этом 16 тысяч — сняли ограничения на финансовые операции

По итогам пяти месяцев 2025 года, Новосибирская область заняла 12 место среди регионов России и первое в Сибири по числу оформленных самозапретов на кредиты. За пять месяцев работы сервиса (с 1 марта 2025 года) запрет подключили 279 тысяч жителей региона (в начале июня — 234,1 тыс. жителей региона, в мае — 209 тысяч). Такую статистику привели аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом 16 тысяч новосибирцев сняли ограничение на финансовые операции онлайн.

самозапреты на кредиты

Источник: ОКБ

Напомним, самозапрет на кредиты устанавливается через Госуслуги, а с 1 сентября 2025 года это можно будет сделать в МФЦ. Эта опция доступна по виду кредитора, по способу обращения за займом или кредитом. Аналитики выяснили, что большинство россиян (90,9%) выбирают полный запрет на кредитование онлайн.

Стоит отметить, что с 1 июня отменить самозапрет на кредит стало сложнее. Теперь блокировка снимается с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). На обработку заявления отводится двое суток, а запрет снимается на следующий день после того, как в кредитную историю будет внесена отметка об отмене.

Ранее редакция сообщала, что долги по кредитам меняют поведение заемщиков.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Самозапрет на кредиты


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