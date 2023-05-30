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Устойчивые компании сразились в футбольном турнире на «Спартаке»

  • 30/05/2023, 14:43
В Новосибирске прошел межрегиональный турнир по мини-футболу на «Спартаке»
В Новосибирске прошел межрегиональный турнир по мини-футболу среди корпоративных команд компаний, поддерживающих устойчивое развитие.

Организатором соревнований выступило ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из крупнейших производителей стеклотары в России, актив РАТМ Холдинга).

В турнире, состоявшемся на стадионе «Спартак», приняли участие команды «Сибстекла», «Сокол» новосибирского филиала АО «АБ ИнБев Эфес», SOBOL «Сибирской пивоварни Хейнекен» — филиала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», «Бочкари» ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Омсквинпром», ООО «Сибирский ликеро-водочный завод», Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Сибирского банка Сбербанка России, «Локомотив» Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», АО «Региональные электрические сети».

В Новосибирске прошел межрегиональный турнир по мини-футболу на «Спартаке»

Приветствуя футболистов и гостей, управляющий Новосибирским отделением Сибирского банка Сбербанка России Николай Шилов пожелал несмотря на баталии в конце турнира стать одной большой дружной командой: «Всем побед, вперед!». О том, что в турнире выигрывают все, говорила и начальник управления лицензирования Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Ирина Редько. Начальник управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский выразил надежду, что турнир будет традиционным: «Это круто, когда партнеры вместе занимаются спортом!».

— Такие состязания позволяют прокачать навыки эффективного взаимодействия с коллегами, адаптации к стратегии конкурентов, а также укрепить межотраслевые связи, — говорит генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — На «Сибстекле» в первую очередь поддерживают командные виды спорта, объединяющие сотрудников общими ценностями и интересами. За 4 года сложился костяк команды, наши ребята усовершенствовали свои технические навыки, и мы решили провести турнир, пригласив компании, для которых развитие футбола, как и для нас, также является неотъемлемой частью социальной политики.

В Новосибирске прошел межрегиональный турнир по мини-футболу на «Спартаке»

Корпоративный спорт — дело общее: в составе команды «Сибирского ЛВЗ» на футбольное поле вышел генеральный директор предприятия Василий Зырянов.

По словам главного механика «Сибстекла» Антона Стафиевского, капитана заводской команды, при ее комплектовании жестких требований к физическим данным игроков не предъявляли.

— Их возраст тоже не имел значения, главное — желание играть и добиваться успехов, — подчеркнул он. — В команду записались представители нескольких подразделений: участков производства стеклотары, ремонта оборудования, ремонта и обслуживания стеклоформующих машин. Всего 10 человек. Профессиональных футболистов не привлекаем. Руководство предприятий поддерживает здоровый образ жизни сотрудников, и именно от нас ждут спортивных результатов.

Команды достойно конкурировали друг с другом, показав захватывающую игру. В серебряном плей-офф третье место заняла команда SOBOL, второе — «Сокол», первое — «Локомотив». В золотом плей-офф бронзовые медали завоевали футболисты Сибирского ГУ ЦБ РФ, серебряные — «РЭС», а абсолютная победа в турнире досталась «Бочкарям».

В Новосибирске прошел межрегиональный турнир по мини-футболу на «Спартаке»

— В программах корпоративного спорта традиционно огромную роль отводят футболу, а задача федерации — способствовать тому, чтобы у всех, кто желает им заниматься, была такая возможность. Во многом ее обеспечивают как раз на предприятиях, в результате популярность футбола среди работающих граждан растет, — комментирует президент Новосибирской областной федерации футбола, президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — В настоящее время необходимо увеличивать соревновательную активность футболистов-любителей — это формирует потребность вести здоровый образ жизни, стимулирует к дальнейшему росту спортивного мастерства, а также позволяет в неформальной обстановке расширить контакты между компаниями по самым разным направлениям. Футбол транслирует определенные идеалы, задает образцы поведения — в бизнесе они похожи: важно обладать быстротой реакции, не сбавлять темп и быть выносливым, иначе проиграешь.

Фотографии предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : ЦУР Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : устойчивое развитие Сибстекло РАТМ Холдинг межрегиональный турнир по мини-футболу бизнес


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