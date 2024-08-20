На новый режим работы перешел зоопарк в Новосибирске

С 19 августа в связи с сокращением светового дня меняется режим работы зоопарка в Новосибирске.

В будние дни он будет открыт с 8:00 до 21:00, а в выходные и праздничные — с 8:00 до 22:00. Кассы прекращают работу в 20:00 (рабочие дни) и в 20:30 (выходным и праздникам). После закрытия касс, зоопарк работает только на выход.

Билеты можно приобрести как в кассах зоопарка, так и на нашем сайте. Стоимость взрослого билета составляет 500 рублей, а льготного — 250 рублей.

Напомним, что в это воскресенье, 25 августа, Новосибирскому зоопарку имени Р.А. Шило исполнится 77 лет. В этот день посетителей ждет большой розыгрыш призов.

Ранее редакция сообщала о том, что орангутан Бату отметил свое 25-летие в зоопарке Новосибирска. Любимцу публику подарили подарки и сняли о нем видеоклип.