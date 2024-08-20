Пассажир Hyundai погиб после ДТП с ассенизаторской машиной под Новосибирском

В Новосибирской области погиб пассажир автомобиля Hyundai Solaris, попавшего в ДТП с КАМАЗом. Смертельная авария с участием легковушки и грузовика произошла в Кольцово днем 19 августа.
По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель Hyundai ехал улице Промзона в сторону поселка Железнодорожный, когда решил обогнать ассенизаторскую машину. Возле дома №61 КАМАЗ повернул налево и в этот момент иномарка на скорости влетела под грузовик.
— В результате аварии травмы получили водитель легкового автомобиля и его пассажиры: 35-летний и 45-летний мужчины, последний из которых скончался в автомобиле скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ГАИ.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель Chevrolet Niva и его пассажир погибли в ночном ДТП с грузовиком на автодороге «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО.
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