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На обследование новосибирского метромоста выделили почти шесть миллионов рублей

  • 29/04/2025, 13:00
На обследование новосибирского метромоста выделили почти шесть миллионов рублей
Выполнить весь комплекс работ необходимо до конца ноября 2025 года

Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска «Новосибирский метрополитен» ищет подрядчика, который проведет обследование мостовых сооружений метромоста. Аукцион объявили на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 5,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая, а на 16 мая уже запланировано рассмотрение первых частей поданной документации. Подведение итогов состоится 23 мая. Уточняется, что  «победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора».

Как указано в проекте контракта, требуется провести обследование конструкций, опор и других элементов моста. Работы включают в себя визуальный осмотр, диагностику и мониторинг, расчетные исследования, научно-технический отчет, инструментальные съемки и т.д. По итогам необходимо составить ведомость дефектов, недоделок и повреждений и выдать рекомендации по эксплуатации, текущему ремонту, капитальному ремонту или реконструкции моста. На все работы подрядчику дается шесть месяцев. Заключение о состоянии важного для транспортной инфраструктуры горда объекта он должен дать до конца ноября 2025 года. После чего заказчик проведет детальную экспертизу выполненных работ.

Напомним, метромост через реку Обь был возведен в 1985 году Мостоотрядом 38 Мостостроя 2 по проекту института «Ленгипротрансмост». Строение является внеклассным мостом, русло реки которого перекрыто неразрезным металлическим пролетным строением индивидуальной проектировки полной длиной 902м.

Конструктивно метромост представляет собой металлическую коробку. Стенки коробки, являющиеся главными балками, имеют высоту 8700мм. Они объединены между собой двухъярусной металлической ортотропной плитой.

Основные элементы пролетного строения изготовлены из низколегированной стали 15 ХСНД-3. Все монтажные блоки приняты сварными заводского изготовления, соединения на высокопрочных болтах.

Ранее редакция сообщала о том, что городской центр организации дорожного движения Новосибирска начал поиск подрядчика для поставки 20 остановок общественного транспорта и 10 навесов. 

Фото Infopro54, автор: Михаил Мочалов.

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : метромост в Новосибирске


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