Программа развития СО РАН готова в первом варианте

Руководством страны перед каждым субъектом федерации РФ поставлена задача по созданию программы научно- технологического развития (НТР). Это необходимо для достижения технологического суверенитета и в качестве трамплина для технологического развития. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академик РАН Валентин Пармон.

— Программа комплексного развития СО РАН предусматривает экспертизу программ всех субъектов федерации, расположенных в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, чтобы они были взаимоувязаны и могли кумулятивно работать, чтобы в них были взаимосвязаны кадры, наука и бизнес, — подчеркнул Пармон.

Он пояснил, что первый вариант программы готов и сейчас находится на рассмотрении и согласовании в разных федеральных органах исполнительной власти. Она должна будет работать до 2035 года.

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) образовано в 1957 году по инициативе академиков М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева, С.А. Христиановича. Сибирское отделение — самое крупное региональное отделение РАН, говорится на сайте СО РАН.

Предыдущий план комплексного развития СО РАН был утвержден распоряжением правительства РФ в конце 2018 года. При формировании нового плана в СО РАН поступило 196 проектов на 513 млрд рублей, из которых направлены на: 41 — Национальные проекты технологического лидерства, 26 — Стратегия СФО, 57 — региональные программы НТР, 61 — наука, говорится в докладе заместителя председателя СО РАН Дмитрия Марковича, опубликованном на сайте отделения. 71 из них на 179,3 млрд – из Новосибирской области.

Среди них создание национального центра компетенций «Биоцентр СО РАН» (ИХБФМ СО РАН), Междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики (ИТ, ИТПМ, ИГиЛ, ИХКиГ СО РАН), Центра коллективного пользования Диагностики атомного разрешения и предельной структурной

Инженерии и Центра нанотехнологий (ИФП СО РАН), производство основных стратегических биоэнергетических запасов питания на вечной мерзлоте, предназначенных для заморозки и длительного хранения в мерзлотниках в более северных районах СФО (АНО ДПО «НОПЦ СЗБЭ СО РАН», ФИЦ КНЦ СО РАН) и т.д.

В перечне дальнейших шагов: доработка и утверждение концепции развития СО РАН. Для этого необходимо запускать большую работу по доработке заявленных проектов, обоснования выделения финансирования, проведению научной, технологической и экономической экспертизы, поиску квалифицированных заказчиков и партнеров для софинансирования. Кроме того, необходимо формировать предложения по изменению плана реализации Стратегии СФО до 2035 года, региональных гос. программ научно-технологического развития, программ развития вузов и научных организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей.