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Новосибирские компании выбирают отечественные решения для деловых коммуникаций

  • 29/04/2025, 12:55
Новосибирские компании выбирают отечественные решения для деловых коммуникаций
Важным фактором выбора в пользу российского софта стал функционал, который уже во многом превосходит зарубежные аналоги

Все больше российских компаний используют сервисы рабочей коммуникации (СРК, англ. Work Сommunication Services). С их помощью бизнес выстраивает взаимодействие между сотрудниками в виде обмена сообщениями, организации встреч, совместной работы над документами, оптимизации рабочих процессов.

Сегодня на рынке представлено более 100 СРК. Среди них МТС Линк от цифровой экосистемы МТС, Контур.Толк от СКБ Контур, Битрикс24.HRM от 1С-Битрикс, Leader-ID от Платформа НТИ, Ростелеком и т.д. После ухода с российского рынка Microsoft Teams интерес к отечественным разработкам со стороны бизнеса постоянно растет.

— Мы видим, что всё больше российских компаний переходят на отечественное ПО. Так, например, в Новосибирске в 2024 году компании и учреждения стали проводить почти в 5 раз больше деловых встреч и вебинаров с помощью только нашей экосистемы. Важным фактором выбора в пользу отечественного софта стал функционал, который сегодня не только не уступает, но и во многом превосходит зарубежные аналоги, — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

К примеру, Группа компаний «Черноголовка» в качестве основного решения для деловых коммуникаций выбрала МТС Линк. Сегодня ее используют сотрудники производственных площадок и офисов «Черноголовки» в 13 городах, в том числе в Новосибирске.

— С помощью сервиса «Встречи» мы проводим совещания, в том числе с участием сотрудников из разных регионов России. Для визуализации идей на онлайн-встречах мы используем «Доски». Для ежедневной переписки и оперативного решения рабочих вопросов — корпоративный мессенджер «Чаты», — пояснили в «Черноголовке».

Кроме того, в сервисы рабочей коммуникации интегрированы инструменты на основе искусственного интеллекта. Например, расшифровка аудио или видео записи, ИИ-ассистент в Чатах, который составляет резюме переписок.

— Мы постоянно расширяемся: растет численность сотрудников, появляются новые производственные площадки — только за последние два года в группу вошли активы компаний Kellogg’s и Kraft Heinz. Масштаб и география бизнеса требуют внедрения единой платформы для онлайн-коммуникаций, — пояснил интеграционный директор по ИТ УК «Черноголовка» Дмитрий Старостов.

Напомним, еще пару лет назад переход на российские сервисы для многих компаний был вынужденной мерой. Но доверие к ним растет, констатируют эксперты. Ключевым трендом рынка является унификация коммуникаций: платформы постепенно объединяют все виды делового общения в одном интерфейсе.

По данным Gartner и ряда других исследовательских компаний, объем глобального рынка UC в 2023 году оценивался в 127 млрд долларов. И ожидается, что в период с 2024 по 2031 годы рынок унифицированных коммуникаций будет расти со среднегодовым темпом 15,59% и к началу 2032 года достигнет в объеме 468 млрд долларов, прогнозируют аналитики  Tadviser.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии МТС


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