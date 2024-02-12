На одну вакансию в сферах искусства и СМИ в Новосибирске приходятся 17 резюме

Несмотря на общий дефицит кадров на рынке труда Новосибирской области сегодня есть профицитные сферы. Об этом сообщила на пресс-конференции в Новосибирске сообщила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.
— Есть те профсферы, где резюме на количество вакансий приходится значительно больше. И это относительная норма для данных сфер. Например, высший и средний менеджмент всегда был профицитной историей. Сейчас мы наблюдаем здесь рост за счет развития сферы розничной торговли, где в связи с достаточно бурным ростом требуются управленческие кадры, — пояснила Дегтярева.
Что касается прочих профицитных профсфер, то это общий тренд на рынке труда: рост конкуренции за работу в части беловоротничковых ролей и уменьшение среди синих (всех).
— Причины такого перекоса — престижность тех или иных профессий с точки зрения соискателей, возможность гибкого графика и удаленной работы, возможность легкого входа в профессию (для маркетологов, например, существует масса курсов), — перечисляет эксперт.
При этом Екатерина Дегтярева подчеркнула, что во всех сферах, даже обладающих хорошим индексом, нет позитивной тенденции к росту числа соискателей и снижению вакансий. Даже в профицитных сферах увеличивается предложение.
Для сравнения: индекс hh по всем профсферам в Новосибирской области на декабрь 2023 года составил 3,1 резюме на вакансию. При значении ниже 4 резюме на вакансию эксперты говорят о дефиците кадров и рынке соискателя.
Ранее редакция сообщала о том, что компании делают все больше предложений о работе новосибирцам в возрасте 60+.
Фото freepik
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