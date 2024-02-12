На одну вакансию в сферах искусства и СМИ в Новосибирске приходятся 17 резюме

Несмотря на общий дефицит кадров на рынке труда Новосибирской области сегодня есть профицитные сферы. Об этом сообщила на пресс-конференции в Новосибирске сообщила директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Самое большое количество резюме на вакансию в сфере «искусство, развлечения, массмедиа» — 17,5.

На втором месте ― «стратегии, инвестиции, консалтинг» — 12,5.

На третьем ― «высший и средний менеджмент» — 11,8.

На четвертом ― «маркетинг, реклама, PR» — 9,9.

На пятом ― «страхование» — 8,2.

На шестом ― «административный персонал» — 8.

— Есть те профсферы, где резюме на количество вакансий приходится значительно больше. И это относительная норма для данных сфер. Например, высший и средний менеджмент всегда был профицитной историей. Сейчас мы наблюдаем здесь рост за счет развития сферы розничной торговли, где в связи с достаточно бурным ростом требуются управленческие кадры, — пояснила Дегтярева.

Что касается прочих профицитных профсфер, то это общий тренд на рынке труда: рост конкуренции за работу в части беловоротничковых ролей и уменьшение среди синих (всех).

— Причины такого перекоса — престижность тех или иных профессий с точки зрения соискателей, возможность гибкого графика и удаленной работы, возможность легкого входа в профессию (для маркетологов, например, существует масса курсов), — перечисляет эксперт.

При этом Екатерина Дегтярева подчеркнула, что во всех сферах, даже обладающих хорошим индексом, нет позитивной тенденции к росту числа соискателей и снижению вакансий. Даже в профицитных сферах увеличивается предложение.

Для сравнения: индекс hh по всем профсферам в Новосибирской области на декабрь 2023 года составил 3,1 резюме на вакансию. При значении ниже 4 резюме на вакансию эксперты говорят о дефиците кадров и рынке соискателя.

Ранее редакция сообщала о том, что компании делают все больше предложений о работе новосибирцам в возрасте 60+.