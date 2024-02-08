Компании делают все больше предложений о работе новосибирцам в возрасте 60+

Базовая проблема рынка труда на сегодняшний день — это дефицит человеческих ресурсов. Больше всего работников сейчас сосредоточены в возрастной группе от 35 до 55 лет. За них конкурируют все работодатели. В следующем, более молодом поколении, наблюдается жесткий провал предложения. Особенно это актуально для сотрудников в возрасте около 25 лет.

По ее словам, этот тренд задали компании ритейла. Постепенно к ним подключаются производственные предприятия. Все больше возрастных сотрудников набирают колл-центры.

— Компаниям некуда деваться. Именно в розничной торговле и производстве — наибольший дефицит сотрудников. По итогам 2023 года мы наблюдаем отток соискателей из розницы (-14%), так как престижность работы в рознице падает, при этом увеличивается количество точек. Рост спроса на персонал в рознице за 2023 год — +46%, — пояснила эксперт.

— Ритейл открывает специальные вакансии, компании готовы менять графики работы для подростков. 17% вакансий, открытых для подростков, сегодня предлагает именно ритейл. Думаю, что следом начнут подтягиваться и другие рынки, как это было с сотрудниками 60+, — комментирует Дегтярева. — Демографическая ситуация сегодня такова, что если не работать с подростками сейчас, то непонятно, сможешь ли ты привлечь этого сотрудника к себе в компанию в то время, когда он выйдет на рынок труда и начнет искать работу на полный день. Однако большинство компаний пока не понимают перспективы этой работы, так как отсутствует выгода в текущем моменте. 81% компаний подростков не трудоустраивают. Бизнес подходит к работе с подростками с той же линейкой, что и к другим сотрудникам, не задумываясь о том, что это серьезный вклад в будущее, в продвижение бренда, в развитие компетенций, которые ему будут необходимы в будущем.

Еще одним перспективным каналом привлечения кадров Екатерина Дегтярева считает работу с подростками в возрасте 14-18 лет. С этой категорией соискателей начал работать 61% компаний. По ее словам, быстрее всего этот тренд снова поймал ритейл.

Екатерина Дегтярева подчеркнула, что в целом трендом 2023 года стало то, что работодатели начали понимать: любая дискриминация на рынке труда сегодня обходится очень дорого и выливается в простой рабочего места, финансовые потери.

Также эксперт ожидает, что работодатели будут больше вкладываться в обучение персонала, повышение квалификации сотрудников, что позитивно для рынка труда. Больше компаний будут предлагать гибкие условия работы.

Судя по статистике, представленной на пресс-конференции hh, после того как на рынок труда выйдет поколение, которое сейчас находится в возрасте 10-18 лет, экономике и бизнесу нужно будет готовиться к новому провалу. Через 20 лет ожидается повторение текущей ситуации по демографии, при том что потребность рынка в кадрах с большой долей вероятности продолжит расти.

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